Guinée: Naby Keita forfait pour le Mondial, un nouveau en renfort

De nouveau blessé, le capitaine de la Guinée, Naby Keita, est forfait pour les deux rencontres de la trêve internationale de novembre. Le jeune joueur de KAS Eupen en Belgique, Amadou Keita, est appelé en renfort.

Déjà absent lors des deux derniers rassemblements, Naky Keita ne disputera pas non plus la trêve internationale de novembre avec la Guinée. Le capitaine du Syli est forfait pour les rencontres face à l’Ouganda (17/11) et le Botswana (21/11), comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

Touché aux adducteurs en septembre dernier et à la cuisse droite le mois dernier, le milieu de terrain de Werder Brême a de nouveau rechuté. Un nouveau coup dur pour l’ancien joueur de Liverpool qui n’a disputé que trois matchs en championnat cette saison. Mais beaucoup plus pour le sélectionneur Kaba Diawara, déjà contrait de se passer des services de sa star, qui pourrait également voir son joueur out pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Amadou Keita en renfort

Pour le remplacer, l’entraineur Kaba Diawara a appelé Amadou Keita qui évolue à KAS Eupen en Belgique. Le jeune joueur de 22 ans est convoqué en sélection pour la première fois. Une juste récompense au vu de son entame d’exercice réussi (9 rencontres pour 1 but en première division belge).