Guinée: les images de l’arrestation de Alpha Condé ont fuité

Ce Dimanche 12 juin 2022, les images de l’arrestation de de Alpha Condé, dimanche 5 septembre 2021, ont fuité. On voit un homme avancer et tenter de convaincre l’ancien dirigeant guinéen de la réalité : « Soyez compréhensifs…personne ne vous fera de mal. Comme vous-même vous le voyez, à cet état, vous n’êtes plus le président de la République… »

Ce Dimanche 12 juin 2022, les images de l’arrestation de Alpha Condé, dimanche 5 septembre 2021, ont fuité. On voit Alpha Condé blotti dans un fauteuil, mine tirée, chemise déboutonnée à moitié, en train d’échanger avec des militaires lourdement armés.

« Je suis le président de la République élu par le peuple », lâche-t-il. Le militaire lui rétorque : « Et si le même peuple souffre ? ». La réplique de M. Condé ne se fait pas attendre. « Est-ce que les gens ne souffrent pas dans les autres pays ? Vous savez combien les gens souffrent au Sénégal et en Côte d’Ivoire ? ». « Est-ce que vous savez les efforts que j’ai fourni pour que ce pays avance ? », s’interroge-t-il.

Au pouvoir depuis onze ans, Alpha Condé a été arrêté lors d’un coup d’État militaire, ceci après sa réélection, à un troisième mandat, très contestée. Dimanche 5 septembre 2021, le Groupement des Forces spéciales, dirigé par Mamady Doumbouya, a capturé le président Alpha Condé et dissout les institutions.