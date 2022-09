Guinée: le président Mamadi Doumbouya offre un passeport diplomatique à Grand P

L’artiste Moussa Sandiana Kaba alias « Grand P », a reçu des mains du Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, un passeport diplomatique dans le cadre de la promotion de la culture et de la destination Guinée.

Ce vendredi 9 septembre 2022, Grand P a reçu un passeport diplomatique des mains du Colonel Mamadi Doumbouya. Accompagné de son manager, Alpha Sylla, l’heureux bénéficiaire a salué et remercié le geste de reconnaissance du Chef de l’État et promis d’honorer la Guinée à travers le monde. « ce passeport diplomatique s’inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et de la destination Guinée », a déclaré Grand P sur les réseaux sociaux.

Grand P de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba, est un chanteur, comédien et influenceur numérique guinéen. Son physique atypique aurait pu être un obstacle insurmontable. Mais l’artiste a réussi à percer et à réunir des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, l’artiste affiche un album au compteur, des invitations dans de nombreux clips vidéo de chanteurs reconnus dans la sous-région.