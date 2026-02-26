Guinée : le premier recensement depuis 2014 révèle une hausse de la population

D’après le premier recensement national conduit depuis 2014, la Guinée compte aujourd’hui environ 17,5 millions d’habitants, selon les résultats rendus publics mercredi 25 février 2026. Ce décompte offre une photographie actualisée de la population du pays après plus d’une décennie sans relevé global.

D’après le premier recensement national conduit depuis 2014, la Guinée compte aujourd’hui environ 17,5 millions d’habitants, selon les résultats rendus publics mercredi 25 février 2026. Ce décompte offre une photographie actualisée de la population du pays après plus d’une décennie sans relevé global.

Si la majorité des Guinéens vit encore en milieu rural, le mouvement vers les villes n’en reste pas moins marqué : les agglomérations connaissent une croissance rapide qui transforme la géographie humaine du pays.

Cette poussée urbaine met une pression croissante sur les infrastructures municipales et les services publics, avec des besoins accrus en logement, eau, transport et équipements sociaux dans les centres urbains les plus sollicités.

Publicité

Les informations issues du recensement constituent un outil précieux pour l’action publique : elles permettront aux autorités d’ajuster leurs décisions et d’orienter les investissements selon les spécificités de chaque région.

Des usages opérationnels pour les données démographiques

En pratique, ces nouveaux chiffres pourront servir à répartir plus précisément les ressources budgétaires, à dimensionner les politiques de santé et d’éducation, et à prioriser les chantiers d’infrastructures où la demande est la plus forte.

Au-delà des simples totaux, un recensement fournit des éléments sur la structure par âge, le genre et la localisation des populations — informations indispensables pour concevoir des programmes ciblés et efficaces.

Publicité

Pour les collectivités locales comme pour l’État central, disposer d’une base de données démographiques fiable facilite la planification à court et moyen terme et offre une meilleure lisibilité pour les partenaires techniques et financiers.

Les résultats publiés mercredi ouvrent donc une nouvelle étape dans la gestion des politiques publiques en Guinée, en offrant des repères actualisés pour répondre aux défis du développement territorial.