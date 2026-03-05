Benin Web TV
Guinée : le parquet de Kankan ouvre une enquête après l’enlèvement de proches d’un ex-ministre

Jeudi matin, le parquet de Kankan a annoncé l’ouverture d’une enquête après la découverte d’un rapt visant des proches de Tibou Kamara.

Ousmane Traoré Samba
Le · MàJ le
Mardi soir, à Dinguiraye, la mère et la sœur de l’ancien ministre et conseiller d’Alpha Condé ont été enlevées, selon les premiers éléments transmis par les autorités.

Marwane Baldé, procureur général près la Cour d’appel, a fait état d’un total de trois personnes enlevées, sans toutefois identifier publiquement les victimes.

Le magistrat a décrit des actes « particulièrement graves » commis par des individus armés et cagoulés, et a précisé que des poursuites seront engagées pour des chefs tels que l’enlèvement, la séquestration et l’association de malfaiteurs.

Appel à la retenue et coopération

Le procureur a invité la population à rester calme afin de ne pas entraver le travail des enquêteurs et a demandé à quiconque disposant d’informations de se rapprocher des services compétents pour faciliter les investigations.

Les autorités judiciaires ont indiqué que l’enquête se poursuivra afin d’identifier et interpeller les responsables de ces faits, dans le respect des procédures pénales en vigueur.

