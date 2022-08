Guinée: le mouvement contestataire FNDC suspend ses manifestations

Engagé dans une série de manifestations contre les autorités militaires au pouvoir à Conakry, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, a suspendu ses appels à manifester les 29 août et dimanche 04 septembre pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Après avoir reçu les garanties de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui a dépêché un médiateur en Guinée, le FNDC, a annoncé la suspension de ses manifestations prévues pour le 29 août et 04 septembre prochain. Mais il maintient celle prévue pour le 05 septembre.

Le FNDC a abordé avec la délégation de la CEDEAO, « les divergences qui découlent de la conduite de la transition, en Guinée« . « Favorable au dialogue et à la paix, il a accédé à la demande de la Conférence des chefs d’État de la Cédéao, mais aussi des chrétiens de Guinée de suspendre ces manifestations citoyennes et pacifiques, pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel, prévu ce lundi 29 août et le dimanche 4 septembre, jour de prière de nos compatriotes chrétiens. », a déclaré Sékou Koundono, l’un des dirigeants du FNDC cité par RFI.

« C’est la Conférence des chefs d’État qui dépêche le médiateur en Guinée. Nous échangeons déjà régulièrement avec la Conférence des chefs d’État de la Cédéao où nous avons eu des entretiens au plus haut sommet. Ces entretiens sont suffisants et on a reçu des garanties que le médiateur va continuer à échanger avec les différents acteurs et avec la gente militaire en Guinée afin de trouver des solutions qui puissent permettre aux différents acteurs socio-politiques du pays de s’asseoir sur un cadre de dialogue afin que nous puissions discuter du contenu et de la durée de la transition, conformément à l’article 77 de la charte de la transition. », a-t-il ajouté.

Arrivé à Conakry le dimanche 21 août 2022, le médiateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Boni Yayi, s’est entretenu avec le nouveau Premier ministre de la Guinée, Bernard Goumou et deux autres ministres du gouvernement.

« Je suis à Conakry depuis hier 21/08/2022 en qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée en vue de l’appuyer dans son dialogue inclusif entre gouvernement, forces politiques, société civile, jeunes et femmes, communautés religieuses et partenaires internationaux », a déclaré lundi, Boni Yayi.

La CEDEAO avait appelé au dialogue et à la cessation immédiate des violences en Guinée, après des manifestations monstrueuses du FNDC qui ont paralysé Conakry, le 28 et 29 juillet 2022. Des morts et des blessés ont été enregistrés lors des manifestations.