Guinée: le colonel Mamadi Doumbouya nomme les membres du Conseil National de Transition

La durée de la transition en Guinée fait l’objet de débats entre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la junte militaire au pouvoir à Conakry. La CEDEAO qui a suspendu la Guinée de ses organes, insiste sur une transition de 6 mois, mais visiblement, le colonel Doumbouya et ses éléments ne sont pas disposés à fournir un calendrier allant dans le sens voulu par l’organisation sous-régionale.

Par décret présidentiel, le patron de la junte guinéenne, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a nommé le samedi 22 décembre 2022, les 81 membres dont 23 femmes, du Conseil National de Transition. Les membres du gouvernement et des institutions dissous lors du coup d’État du dimanche 5 septembre 2021 en sont exclus. Le Conseil national de transition est dirigé par un président et deux vice-présidents.

