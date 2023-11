Guinée: le chef d’état-major réaffirme « sa loyauté au colonel Mamadi Doumbouya »

- Publicité-

Alors que la situation reste toujours confuse dans la capitale guinéenne Conakry où des tirs nourris d’armes automatiques ont été entendus, le chef d’état-major des armées, général Ibrahima Sory Bangoura, réaffirme « sa loyauté au colonel Mamadi Doumbouya », et déclare qu’ «aucune tentative de déstabilisation n’arrêtera la marche de la refondation ».

En Guinée, des gendarmes ont bloqué le 4 novembre 2023 l’entrée du quartier de Kaloum, le centre administratif de la capitale guinéenne Conakry alors que l’ancien président Moussa Dadis Camara s’est évadé de prison. La maison centrale de Coronthie où sont détenus plusieurs prisonniers célèbres aurait été attaquée par un groupe d’hommes armés.

« La situation a été rapidement maitrisée »

Dans un communiqué, le chef d’état-major des armées a annoncé avoir mis la main sur certains membres du commando. « Grâce à la détermination des Forces de Défense et de Sécurité, la situation a été rapidement maitrisée et ramenée à la normale. » a déclaré Général de Division Ibrahima Sory BANGOURA.

« A l’heure actuelle, les Forces de Défense et de sécurité ont mis la main sur certains d’entre eux et la traque des autres se poursuit. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Mamadi DOUMBOUYA dans le cadre de la refondation de notre Etat et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, Forces de Défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces reformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. » peut-on lire dans le communiqué.