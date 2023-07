Guinée: l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana auditionné

- Publicité-

Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre de Guinée et actuellement en convalescence à la clinique Pasteur de Conakry, a été auditionné par la cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) concernant des accusations d’enrichissement illicite et de détournements de fonds publics. L’audience s’est tenue sur son lit d’hôpital.

Mardi dernier, Ibrahima Kassory Fofana, dernier Premier ministre sous le régime du président Alpha Condé, a été auditionné à la clinique Pasteur de Conakry, où il se trouve en convalescence, dans le cadre de son procès pour des faits présumés d’enrichissement illicite et de détournements de deniers publics. Cette décision de procéder à un « transport judiciaire » avait été prise lors de l’audience du 3 juillet, au cours de laquelle Fofana avait fait défaut, tout comme lors des précédentes audiences depuis le début du procès en mars 2023.

Dinah Sampil, avocat de Fofana, a déclaré aux médias après l’audition que la cour était venue constater l’état physique de son client. L’audition s’est déroulée dans la salle de réanimation de la clinique, où Fofana est actuellement interné. Le médecin traitant a présenté un exposé sur son état de santé, bien que Fofana ait répondu avec des gestes de la main et d’une voix inaudible, nécessitant des répétitions de la part du médecin pour la cour et les autres parties présentes.

Selon Sampil, le rythme cardiaque de Fofana était entre 89 et 95 battements par minute lors de la lecture du monitoire, signalant une détérioration de sa santé. L’avocat a souligné que Fofana avait finalement sollicité la possibilité d’être transféré dans un centre spécialisé pour recevoir des soins appropriés. Cependant, aucune décision n’a été prise par la cour à ce sujet lors de l’audition.

Arrêté en avril 2022, Ibrahima Kassory Fofana fait face à des poursuites avec d’autres anciens ministres du régime devant la Crief, une juridiction mise en place par la junte militaire après le renversement du pouvoir de Condé en septembre 2021. Depuis février 2023, Fofana est interné à la clinique Pasteur pour des raisons de santé, et ses médecins traitants et avocats ont sans succès demandé à la Cour de lui permettre d’être évacué vers un centre spécialisé.