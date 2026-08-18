Guinée : la CAF homologue le stade du 28-Septembre et permet le retour des matchs internationaux à domicile

La Confédération africaine de football (CAF) a accordé une homologation provisoire de catégorie 3 au stade du 28-Septembre, à Conakry. Cette décision doit permettre aux sélections et aux clubs guinéens de retrouver leur public, après plusieurs années de matchs disputés à l’étranger en raison de la non-conformité des infrastructures.

La Guinée n’avait plus accueilli de rencontre internationale depuis juin 2022. Dans un communiqué, la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) indique que l’autorisation de la CAF est valable à titre temporaire pour le mois de septembre 2026.

Le stade du 28-Septembre pourra notamment recevoir deux rencontres de clubs engagés dans les compétitions interclubs africaines. Hafia FC doit y affronter l’AS Douanes de Mauritanie le 11 septembre, tandis que le Horoya AC est annoncé face à la JS Saoura d’Algérie le 13 septembre.

La sélection nationale, le Syli National, doit également retrouver son terrain le 1er octobre pour affronter le Kenya. La Feguifoot présente cette rencontre comme devant se jouer au stade du 28-Septembre, même si le communiqué de la CAF cité par la fédération évoque une homologation limitée au mois de septembre. La portée exacte de l’autorisation pour le match d’octobre n’a pas été précisée.

Des travaux encore nécessaires

La Guinée avait été contrainte de délocaliser les matchs de ses équipes nationales et de ses clubs, ses enceintes sportives ne répondant pas aux standards exigés par les instances internationales. Cette situation avait privé les supporters de rencontres officielles à domicile et compliqué le travail des médias sportifs locaux.

Ibrahima Blasco Bari, secrétaire général de la Feguifoot, a salué une décision qui doit permettre au public guinéen de renouer avec ses équipes. Selon lui, le retour des matchs à Conakry constitue une réponse aux attentes des joueurs, des supporters et des autres acteurs du football national.

La fédération souligne toutefois que l’homologation ne vaut pas validation définitive. Le ministère des Sports et la Feguifoot doivent poursuivre les travaux ainsi que les mesures correctives demandées afin d’atteindre une conformité complète et durable des installations.

Le retour provisoire des compétitions internationales au stade du 28-Septembre reste donc conditionné à la poursuite de ces améliorations et au renouvellement éventuel de l’autorisation par la CAF.