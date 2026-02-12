Guinée équatoriale et Nigeria : accord pour déployer un câble sous-marin et construire un centre de données commercial

La Guinée équatoriale et le Nigeria ont signé à Malabo, le 10 février 2025, un accord portant sur le déploiement d’un câble sous-marin à fibre optique et la construction d’un centre de données commercial, a annoncé le service de presse de la présidence équato-guinéenne. Par cet accord conclu entre l’État équato-guinéen et la société nigériane Backbone Connectivity Network (BCN), les deux parties affirment vouloir renforcer les liaisons numériques et soutenir la compétitivité économique régionale tout en favorisant la création d’emplois pour les jeunes.

Le texte de l’accord, selon les communiqués officiels, couvre des domaines allant des télécommunications à la souveraineté technologique. Les autorités des deux pays présentent le projet comme une réponse aux besoins croissants de capacité Internet et à la nécessité d’améliorer les interconnexions entre la Guinée équatoriale et ses partenaires ouest-africains.

BCN, identifiée par les autorités comme un opérateur nigérian spécialisé dans les infrastructures haut débit, a été retenue pour conduire le volet technique et opérationnel du projet. L’entreprise est décrite comme active dans la construction de réseaux à très haut débit et dans le développement de centres de données au Nigeria, avec des interventions antérieures dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie.

Détails annoncés, contexte régional et données de pénétration

Le projet prévoit la pose d’une nouvelle liaison sous-marine destinée à accroître la capacité de bande passante entre la Guinée équatoriale et le Nigeria. Parallèlement, la création d’un centre de données commercial en Guinée équatoriale doit permettre d’héberger des services numériques et de soutenir l’émergence d’un écosystème technologique local capable d’offrir des solutions cloud, d’hébergement et de stockage de données.

Sur le plan infrastructurel, la Guinée équatoriale s’appuie actuellement principalement sur le câble Africa to Europe pour ses accès internationaux, complété par des liaisons internes et régionales telles que Ceiba-1 (Malabo–Bata), Ceiba-2 (Malabo–Kribi via Bata) et Ultramar GE (vers Sao Tomé-et-Principe). Le renfort par une connexion directe au Nigeria vise à diversifier ces routes d’accès.

Le Nigeria, pour sa part, est relié à plusieurs câbles internationaux majeurs — WACS, SAT-3/WASC, MainOne, Glo-1, Equiano, 2Africa et ACE — ce qui confère à Abuja une position importante dans le transit des données en Afrique de l’Ouest. Une liaison existante relie également Kribi au Cameroun à Lagos, illustrant la densité des infrastructures sur la façade atlantique.

