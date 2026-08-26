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Guinée : des collectifs réclament une enquête indépendante après la découverte de six corps à Forécariah

La découverte, le 24 août 2026, de six corps non identifiés dans une fosse commune à Sabakhouré, sous-préfecture d’Allassoyah, dans la préfecture de Forécariah, a conduit des collectifs guinéens à réclamer une enquête indépendante alors que les victimes n’ont pas encore été identifiées.

Mohamed ISSA
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Guinée : des collectifs réclament une enquête indépendante après la découverte de six corps à Forécariah
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Les six victimes ont été décrites comme des hommes retrouvés les yeux bandés et les mains liées. Les autorités locales et le procureur de la République se sont rendus sur les lieux, puis les corps ont été transférés à l’hôpital préfectoral de Forécariah pour les besoins de l’identification et de l’enquête.

TLP-Guinée demande une enquête qu’il veut « indépendante, transparente et crédible », avec l’appui d’experts légistes nationaux et internationaux. Le collectif appelle aussi à un suivi du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ainsi que d’organisations de défense des droits humains.

Les avocats du FNDC demandent pour leur part des autopsies indépendantes et des comparaisons ADN afin d’identifier les victimes. Aucune identité n’a été officiellement établie à ce stade pour les corps retrouvés à Forécariah.

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