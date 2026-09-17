Côte d’Ivoire : six mois de gel des autorisations minières artisanales

La Côte d’Ivoire suspend pendant six mois la délivrance de nouvelles autorisations d’exploitation minière artisanale et semi-industrielle. La décision a été arrêtée jeudi 17 septembre 2026 à Abidjan par le Conseil national de sécurité, réuni sous la présidence d’Alassane Ouattara, dans le cadre du durcissement de la lutte contre l’orpaillage illégal.

Le dispositif prévoit aussi la création de 21 pelotons de sécurité fluviale chargés de surveiller en permanence les quatre grands fleuves du pays et leurs affluents. Le nombre de brigades opérationnelles du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal doit également être augmenté, tandis que les capacités des forces locales seront renforcées.

Le CNS annonce en parallèle un durcissement du volet pénal. Une loi doit être adoptée pour aggraver les peines visant les infractions liées à l’orpaillage illégal. La participation indirecte ainsi que la complicité logistique ou financière doivent être traitées comme des infractions autonomes.

Ces mesures prolongent les décisions prises le 23 juillet et les conclusions d’un atelier national tenu les 4 et 5 septembre à Yamoussoukro. Les préfets de région y ont pris l’engagement de combattre durablement l’orpaillage illégal dans leurs circonscriptions sur une période de six mois, avec un recours accru au renseignement territorial et à la coordination des forces.

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Le volet environnemental prévoit la restauration des sites dégradés, notamment à travers des travaux à haute intensité de main-d’œuvre et l’intervention du Génie militaire. Le dispositif inclut aussi des mesures de réinsertion économique pour des orpailleurs ivoiriens appelés à quitter les activités clandestines.

Le CNS a demandé au Premier ministre de proposer des mesures de professionnalisation de la filière aurifère, notamment la formation, la reconversion des jeunes, l’organisation des comptoirs d’achat, la cartographie du patrimoine minier et la mise en place de raffineries.