Cameroun : au moins 15 morts dans l’attaque de Madegoua

Au moins 15 personnes ont été tuées tôt jeudi 17 septembre 2026 lors d’une attaque contre le village de Madegoua, près de Makary, dans l’Extrême-Nord du Cameroun, selon des sources locales et administratives citées par Reuters.

Des hommes armés sont entrés dans la localité vers 2 heures du matin. Un membre d’un comité local de vigilance a déclaré à Reuters que des habitants avaient été sortis de leurs maisons, ligotés puis tués. Le premier bilan faisait état de 13 morts, avant le décès de deux blessés à l’hôpital de Makary.

Des médias camerounais rapportent également des blessés et des personnes portées disparues. Les autorités administratives, militaires et politiques se sont rendues sur place et les forces de sécurité ont été déployées pour sécuriser la zone et rechercher les personnes manquantes.

Aucun groupe n’avait revendiqué l’attaque jeudi soir. Des sources locales l’attribuent à Boko Haram, tandis qu’un analyste sécuritaire interrogé par Reuters estime qu’elle pourrait avoir été menée par des combattants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, l’ISWAP, actifs dans le secteur.

Publicité

Madegoua se trouve dans le département du Logone-et-Chari, à proximité des frontières avec le Nigeria et le Tchad. Cette partie du bassin du lac Tchad subit depuis plusieurs années des attaques de Boko Haram et de groupes dissidents contre les civils et les forces de sécurité.

Le Cameroun participe à la Force multinationale mixte engagée contre les groupes jihadistes autour du lac Tchad. Après l’attaque de Madegoua, les forces de défense et de sécurité ont maintenu leur déploiement dans la zone, selon les autorités locales citées par la presse camerounaise.