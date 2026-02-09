Guinée : consultations pour transformer la mouvance GMD – Bâtir ensemble en grand parti pro-chef de l’État

La mouvance qui soutient le président se restructure à l’approche des scrutins législatifs et municipaux programmés simultanément avant le mois de juillet. Les différentes équipes et relais politiques multiplient les initiatives pour se préparer à ces échéances électorales.

Parmi ces démarches, le mouvement GMD – Bâtir ensemble, dont le nom renvoie au général Mamadi Doumbouya, est engagé dans une transformation. Ce collectif, qui avait apporté son appui à la candidature du chef de l’État lors de la dernière campagne, évolue actuellement vers la forme juridique d’un parti politique.

Les responsables du mouvement affichent des objectifs précis pour cette transition. Ils souhaitent notamment instaurer un mécanisme organisé de désignation des postulants aux prochaines élections et structurer des organes durables destinés à soutenir l’action du président sur le long terme.

Objectifs annoncés