Guinée : bonne nouvelle pour Lamine Diaby-Fadiga

La FIFA a donné son feu vert ce vendredi 6 mars 2026 au changement de nationalité sportive de Lamine Diaby-Fadiga, autorisant officiellement l’attaquant à défendre les couleurs de la Guinée.

Actuellement sous contrat avec le club polonais de Raków Częstochowa, Diaby-Fadiga voit ainsi s’ouvrir la possibilité de rejoindre le groupe du Syli national pour les prochaines échéances internationales.

Passé par l’OGC Nice puis le Paris FC, l’ancien joueur azuréen avait déjà reçu une convocation de Paulo Duarte il y a quelques mois. Des démarches administratives avaient cependant empêché sa première sélection avec la Guinée.

Un renfort de choix pour Paulo Duarte

Avec l’homologation de la FIFA, le sélectionneur guinéen dispose désormais d’un nouvel élément offensif susceptible d’être intégré dans ses plans. La décision met fin aux obstacles bureaucratiques qui avaient retardé les débuts du joueur sous le maillot national.

Reste à connaître le calendrier et les échéances auxquelles le staff du Syli choisira d’appeler l’attaquant, dont le profil et l’expérience en club pourraient apporter des solutions en attaque.