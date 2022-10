Guinée-Bissau: sur recommandation du FMI, Umaro Sissoco Embalo limoge tous ses conseillers

Le président de la Guinée-Bissau, le général Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo a limogé vendredi tous ses conseillers. Raison évoquée : restriction budgétaire.

Le président de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo a limogé vendredi 21 octobre tous ses conseillers et attachés de différents services. Selon RFI qui rapporte l’information, le président a évoqué des raisons de restriction budgétaire et la volonté de faire une gestion efficace des ressources humaines, en conformité avec le budget alloué à la présidence. Le président Embalo était entouré d’une vingtaine de conseillers et attachés de différents services.

Selon le décret, dont DW Africa a pris connaissance, Sissoco Embaló fait valoir qu’il est « nécessaire de rationaliser les moyens financiers mis à la disposition de la Présidence de la République » et « son adéquation au budget général de l’État ». « Il est mis fin à la commission de service de tous les conseillers du Président de la République et des conseillers de la Présidence de la République, nommés pour les différents domaines », lit-on dans le décret numéro 49/2022.

Sissoco Embaló contraint par des exigences du FMI

« Il n’y a qu’en Guinée-Bissau que les conseillers du Premier ministre, du président de la République, du président de l’Assemblée et de la Cour suprême de justice sont égaux aux ministres, ils reçoivent le même salaire », a déclaré le président. « Le FMI a compris que nous avons cinq gouvernements. Nous avons le gouvernement lui-même, puis un autre à la présidence, un autre à la primature (cabinet du premier ministre), un autre à l’assemblée et un autre à la cour suprême et le FMI a des règles », a-t-il déclaré, soulignant que le nombre de conseillers et de conseillers que l’on peut avoir est réglementé.