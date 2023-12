Guinée Bissau: situation confuse dans la capitale, tirs nourris près d’une caserne

Des coups de feu ont été entendus dans la nuit du jeudi à ce vendredi 1ier décembre 2023, près d’une caserne, dans la capitale de la Guinée Bissau. La situation reste confuse en absence d’une déclaration officielle des autorités du pays.

Que se passe-t-il en Guinée Bissau? La nuit a été longue et tourmentée par des crépitements de balles pour les habitants de la capitale du pays. Selon des informations parvenues à BENIN WEB TV par le bais d’une source contactée sur place à Bissau, des tirs ont été entendus près d’une caserne du quartier de Santa Luzia, dans le sud de la capitale Bissau, où se sont retranchés des éléments de la garde nationale, une unité de l’armée.

S’agirait-il d’une tentative de coup d’Etat ? Rien ne confirme une telle tournure de la situation pour l’instant, selon notre source. De plus, des informations rapportées par AFP, font état des éléments de la garde nationale qui auraient tenté de libérer jeudi soir, des responsables gouvernementaux qui se trouvaient en garde à vue. Ses responsables sont: le ministre bissau-guinéen de l’Économie et des Finances, Souleiman Seidi, et le secrétaire d’Etat au Trésor public, Antonio Monteiro, qui se trouvaient en garde à vue dans des locaux de la police judiciaire à Bissau.

Toujours selon le média, il a fallu une intervention des forces spéciales avant que le calme ne revienne. Ce matin, un calme précaire règne à Bissau.

- Publicité-

Pour rappel, ses évènements interviennent, alors que le président Umaro Sissoco Embalo est à l’extérieur du pays. Le président Bissau-Guinéen, est actuellement à Dubaï pour le sommet mondial sur le climat.