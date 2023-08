Guinée-Bissau: l’opposant Geraldo Martins nommé Premier ministre

Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a nommé Geraldo Martins, une personnalité de l’opposition, au poste de Premier ministre. Cette nomination marque un tournant politique en Guinée-Bissau alors que la coalition Pai-Terra Ranka, dominante aux élections législatives, obtient l’opportunité de diriger le pays.

La Guinée-Bissau franchit une nouvelle étape dans son paysage politique avec la nomination de Geraldo Martins au poste de Premier ministre par le président Umaro Sissoco Embalo. Cette décision intervient à la suite de la démission de Nuno Gomes Nabiam, qui avait occupé la Primature depuis l’arrivée au pouvoir d’Umaro Sissoco Embalo en février 2020.

Geraldo Martins, une figure éminente de l’opposition politique, apporte une expérience significative à ce rôle crucial. Il a déjà occupé le poste de ministre des Finances sous la présidence de José Mario Vaz de 2014 à 2020. En tant que vice-président du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), une formation politique majeure au sein de la coalition Pai-Terra Ranka, Martins est bien positionné pour répondre aux attentes et aux aspirations du peuple bissau-guinéen.

La nomination de Geraldo Martins survient suite aux élections législatives tenues le 4 juin dernier, où la coalition Pai-Terra Ranka a remporté la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale avec 54 sur 102 sièges. Cette victoire a instauré une cohabitation au pouvoir, avec le parti de l’opposition prenant la tête du gouvernement alors que le parti du président Embalo, le Madem G15, a obtenu seulement 29 sièges.

Selon la Constitution de la Guinée-Bissau, le poste de Premier ministre revient au parti qui détient la majorité des sièges à l’Assemblée nationale. Cette nomination reflète le respect du principe démocratique en donnant à la coalition victorieuse la responsabilité de gouverner pendant la durée de son mandat.

La nomination de Geraldo Martins en tant que Premier ministre en Guinée-Bissau signale un changement significatif dans le paysage politique, mettant en avant la volonté de collaboration et de respect des principes démocratiques. Alors que la coalition Pai-Terra Ranka entre en fonction, les attentes sont élevées quant à sa capacité à répondre aux besoins de la population et à mener le pays vers un avenir de stabilité et de prospérité. La Guinée-Bissau fait face à des défis multiples, mais avec une nouvelle équipe gouvernementale en place, l’espoir d’un changement positif se renforce, renforçant ainsi le tissu démocratique du pays.