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Guinée-Bissau : les électeurs votent sur une nouvelle Constitution voulue par la transition

Les électeurs bissau-guinéens sont appelés dimanche 30 août à répondre par « oui » ou par « non » à l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution approuvée par le Conseil national de transition, un scrutin qui peut modifier l’équilibre institutionnel du pays avant les élections générales prévues le 6 décembre 2026.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
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Guinée-Bissau : les électeurs votent sur une nouvelle Constitution voulue par la transition
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Le référendum intervient neuf mois après le coup d’État militaire du 26 novembre 2025, dans un pays toujours dirigé par des autorités de transition. Le texte soumis au vote renforcerait les pouvoirs du chef de l’État, notamment pour nommer et révoquer le Premier ministre, présider le Conseil des ministres et dissoudre le Parlement dans certaines circonstances.

Le projet réduirait aussi l’Assemblée nationale de 102 à 65 sièges et ramènerait les circonscriptions de 29 à 12. Il introduirait en outre une caution de 50 millions de francs CFA pour les candidatures à l’élection présidentielle.

La Commission nationale électorale (CNE) a indiqué que la loi référendaire réserve la campagne aux conseillers, à la société civile et à des groupes de citoyens électeurs, à l’exclusion des partis politiques. Le PAIGC a appelé au boycott du scrutin et conteste la légitimité d’une réforme portée par la transition.

Pour l’organisation matérielle du vote, la CNE a annoncé 1 056 161 bulletins imprimés, 3 562 bureaux de vote et 914 428 électeurs inscrits sur le territoire national.

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