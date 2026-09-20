Sénégal : Abdoulaye Tine dément avoir annoncé une adresse de Diomaye Faye

Le porte-parole de la présidence sénégalaise, Abdoulaye Tine, a démenti dimanche 20 septembre 2026 avoir annoncé une prochaine adresse de Bassirou Diomaye Faye ou une nouvelle date pour les élections territoriales, après l’interprétation de ses propos tenus vendredi sur la RTS.

Dans sa mise au point, le ministre-conseiller affirme que son intervention portait sur le cadre juridique des élections territoriales et sur les prérogatives reconnues au président de la République. Il précise que le chef de l’État choisit lui-même le moment et la forme de ses prises de parole et qu’une éventuelle adresse présidentielle serait annoncée par les canaux officiels de la Présidence.

Vendredi 18 septembre, invité de l’émission « Nay Leer » sur la RTS, Abdoulaye Tine avait invité les Sénégalais à écouter l’argument que présenterait Bassirou Diomaye Faye et indiqué qu’il s’exprimerait « dans pas longtemps ». Plusieurs médias sénégalais avaient alors présenté ces déclarations comme l’annonce d’une intervention imminente du président sur le calendrier électoral.

Le calendrier des élections territoriales fait l’objet d’une forte pression politique depuis plusieurs semaines. Le 26 août, Pastef a saisi le ministère de l’Intérieur et la Commission électorale nationale autonome pour demander le déclenchement du processus, en estimant que le 17 janvier 2027 constituait la dernière date légalement possible pour le scrutin.

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Le Code électoral publié par la CENA prévoit un mandat de cinq ans pour les conseillers municipaux. Sa partie réglementaire précise qu’un décret fixe la date du scrutin dans la cinquième année du mandat. Les conseils actuellement en fonction sont issus des élections locales du 23 janvier 2022.

Le 8 septembre, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô avait annoncé devant l’Assemblée nationale que les prochaines élections locales se tiendraient le 17 janvier 2027.