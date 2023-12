Guinée-Bissau: l’armée annonce l’arrestation du chef de la garde nationale

L’état-major de l’armée bissau-guinéenne a annoncé ce vendredi, l’arrestation du chef de la garde nationale, ajoutant que la situation est sous contrôle.

Dans la nuit du jeudi à ce vendredi 1er décembre 2023, des élements de la garde nationale de la Guinée-Bissau ont pris d’assaut les cellules de la police, et ont libéré le ministre des Finances, Souleiman Seidi, et le secrétaire d’État au Trésor, Antonio Monteiro, qui avaient été arrêtés dans le cadre d’enquêtes sur des retraits présumés de 10 millions de dollars (plus de six milliards FCFA) de fonds publics. Après leur libération, les deux responsables du gouvernement ont été conduits vers une caserne située dans le sud de la capitale Bissau.

Alertées, les forces spéciales de la Guinée Bissau, sont intervenues, après l’échec des négociations. L’intervention de cette unité très stratégique, a permis de mettre la main sur le chef de la garde nationale et de contrôler la situation.

« Le colonel (Victor) Tchongo est entre nos mains. La situation est totalement sous contrôle », a dit le capitaine Jorgito Biague, un porte-parole de l’état-major militaire de la Guinée-Bissau.

Plusieurs éléments de la garde nationale ont également été arrêtés, selon l’état-major de l’armée de la Guinée-Bissau qui a précisé que les deux responsables du gouvernement libérés par la garde nationale, ont été récupérés saints et saufs et remis dans leur cellule.