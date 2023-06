Guinée-Bissau: la coalition d’opposition remporte la majorité absolue lors des législatives

- Publicité-

Les résultats provisoires des élections législatives en Guinée-Bissau ont révélé une victoire éclatante pour la coalition PAI – Terra Ranka, soutenue par le parti PAIGC. Avec 54 sièges sur 102, la coalition a obtenu la majorité absolue, faisant d’elle le parti dominant au Parlement.

Les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale électorale ce 8 juin, ont confirmé la victoire sans équivoque de la coalition PAI – Terra Ranka lors des élections législatives en Guinée-Bissau, qui se sont déroulées le 4 juin. Avec 54 sièges remportés à l’Assemblée nationale, la coalition a obtenu la majorité absolue, reléguant le parti du Président Umaro Sissoco Embaló, le Madem, à la deuxième place avec 29 sièges.

Selon la Constitution de la Guinée-Bissau, le parti qui obtient la majorité parlementaire est automatiquement chargé de former le gouvernement et de nommer le Premier ministre. Ainsi, il est prévu qu’un membre du PAIGC devienne le prochain Premier ministre du pays, marquant un tournant politique significatif dans cette nation d’Afrique de l’Ouest.

- Publicité-

La victoire de la coalition d’opposition a été accueillie avec enthousiasme par ses partisans, qui ont spontanément manifesté leur joie dans le centre-ville de la capitale. Des drapeaux et des casseroles ont rempli les rues, tandis que les militants célébraient cette nouvelle ère politique prometteuse pour la Guinée-Bissau.

La cohabitation attendue entre le Président Umaro Sissoco Embaló et le Premier ministre issu du PAIGC pose désormais des défis mais offre également des opportunités pour surmonter les crises politiques qui ont caractérisé l’État ces dernières années. Les dirigeants politiques sont encouragés à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble pour le bien-être de la nation et la stabilité institutionnelle.