Guinée-Bissau : Fernando Dias et Domingos Simões Pereira refusent d’entrer au gouvernement de transition
Quelques jours après avoir été remis en liberté, deux figures de l’opposition bissau-guinéenne ont rejeté une offre formulée par les nouvelles autorités militaires.
Ces forces, qui se sont emparées du pouvoir lors du coup d’État du 26 novembre, proposaient aux deux opposants de rejoindre l’exécutif et de disposer de dix sièges au Conseil national de transition.
Les intéressés ont refusé, affirmant qu’ils ne souhaitaient pas participer à une opération destinée à améliorer la réputation des putschistes.
