Guinée: au moins 17 morts dans l’éboulement d’une mine d’or artisanale

Au moins dix personnes ont été tuées par un éboulement de terrain dans une mine d’or à Kounsitel, dans le nord-ouest de la Guinée, a-t-on appris mercredi auprès d’un responsable local.

L’éboulement d’une mine d’or survenu mercredi soir a fait 17 morts et plusieurs blessés graves dans la préfecture guinéenne de Gaoual, située à plus de 500 km au nord-est de Conakry, ont rapporté jeudi des médias locaux basés dans la région. Malgré la fermeture de cette mine d’or, l’exploitation artisanale continue sur le site avec la complicité des agents de sécurité déployés sur le terrain pour empêcher toute fréquentation du site.

« Les gens sont allés travailler clandestinement sur les lieux. C’est dans leur manœuvre que la mine s’est effondrée. Le bilan provisoire fait état de dix morts et plusieurs blessés. Les recherches se poursuivent. Nous ne connaissons pas combien de personnes y étaient », a affirmé mercredi à l’AFP Mamadou Chérif Diallo, maire de Kounsitel, une commune rurale de la région de Boké.

Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Au moins 15 personnes avaient été tuées en mai 2021 par un éboulement de terrain dans une mine d’or exploitée clandestinement près de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée.

Bien que le sous-sol de la Guinée regorge de minerais (bauxite, diamant et or), la majorité de la population est confrontée à d’importants problèmes de survie quotidienne. Plus d’un Guinéen sur deux, vit dans la pauvreté selon l’ONU.