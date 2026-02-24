Guinée: à peine six mois après son arrivée, Paulo Duarte déjà sur le départ

À peine six mois après son arrivée à la tête du Syli National en août 2025, Paulo Duarte voit son avenir en Guinée sérieusement remis en question. L’entraîneur portugais, dont le mandat est encore récent, se retrouve confronté à une tentation extérieure qui pourrait précipiter son départ.

Selon nos informations, Duarte exercerait ses fonctions sans avoir perçu de rémunération. Cette situation a ouvert la porte à une offensive de la fédération angolaise qui lui aurait soumis une proposition alléchante : un contrat à hauteur de 50 000 euros par mois, une offre ferme qui pèse aujourd’hui lourd dans la balance.

Le dossier tombe comme un premier test majeur pour le nouveau ministre des Sports, Cellou Baldé. Entre l’attrait d’un salaire nettement supérieur proposé par les Palancas Negras et l’absence de garanties financières locales, l’équipe dirigeante guinéenne se retrouve sous pression.

Une urgence salariale qui sème le doute

La gestion des arriérés de salaire apparaît désormais comme une priorité impérieuse pour éviter une nouvelle secousse au sein de la sélection. Si le staff technique venait à quitter le navire en pleine phase de reconstruction, le Syli risquerait de perdre le fil d’un chantier encore fragile.

Le climat d’incertitude pourrait compromettre la recherche de continuité souhaitée par les supporters et les dirigeants. Le départ éventuel de Duarte ouvrirait une brèche dans un projet en cours et relancerait inévitablement des discussions sur la gouvernance et la pérennité du projet sportif.

Pour l’heure, la décision finale appartient au technicien lusitanien, qui doit évaluer la solidité des engagements guinéens face à une offre angolaise beaucoup plus lucrative. Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour l’avenir technique du Syli National.