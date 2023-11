Guillaume Soro porté disparu (GPS)

- Publicité-

Alors qu’il était censé atterrir à l’aéroport international d’Istanbul ce vendredi à 11h35 à partir du vol TK717 de Turkish Airlines dans lequel il a embarqué, Guillaume Soro n’a jusqu’à présent donné aucun signe de vie, selon son mouvement, Générations et Peuples Solidaires (GPS). Dans son communiqué, GPS appelle les autorités turques et ivoiriennes à faire la lumière sur cette affaire.

Mais où est passé Guillaume Soro? Pour l’heure, rien n’est encore précis. Mais si on s’en tient au nouveau communiqué de son parti, il y a de quoi à s’inquiéter pour l’ancien Premier ministre, ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, et Président de Générations et Peuples Solidaires.

En effet, dans son communiqué, GPS qui avait préalablement dénoncé la présence d’un commando ivoirien à Istanbul pour « kidnapper » Guillaume Soro (GPS), informe que son leader n’a plus donné de signe de vie. « Guillaume Soro… censé atterrir à l’aéroport international d’Istanbul aujourd’hui à 11h35 à partir du vol TK717 de Turkish Airlines dans lequel il a embarqué, n’a jusqu’à présent donné aucun signe de vie », indique le communiqué du GPS.

Le même communiqué annonce la mise en place d’une cellule de crise par GPS pour suivre l’évolution de la situation et appelle officiellement les autorités turques et ivoiriennes à faire la lumière sur « cette affaire grave« .

- Publicité-

Pour rappel, Guillaume Soro est sous un mandat d’arret international pour « tentative d’atteinte à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ». En 2021, il a été condamné à perpétuité, une sentence prononcée contre l’ex-chef de la rebelion qui s’est exilé depuis des lustres et ne cesse d’exprimer son ardent désir de regagner le bercail.