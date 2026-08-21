Guillaume Pley réapparaît avec une émission sur les expériences de mort imminente

Guillaume Pley, animateur radio et télévision renommé en France, revient sur le devant de la scène ce mercredi 19 août 2026 avec une nouvelle émission forte en émotions sur sa plateforme digitale Legend. Après avoir été au cœur de plusieurs polémiques judiciaires, il propose à ses abonnés un programme inédit consacré aux expériences de mort imminente (EMI). Un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de Legend donne un aperçu bouleversant de ce qui attend les spectateurs, mêlant récits poignants et plongée dans des témoignages hors du commun.

L’animateur, connu notamment pour ses débuts sur NRJ avec son émission Guillaume Radio 2.0 et son rôle de chroniqueur dans l’émission Touche pas à mon poste !, a su s’imposer sur le numérique grâce à Legend, un média digital qu’il a fondé en 2019. Cette nouvelle diffusion s’inscrit dans la continuité de son travail d’intervieweur au format long, proposant des entretiens approfondis avec des invités aux parcours variés.

Un crash d’avion et une sortie de corps racontés en direct

Le point d’orgue de cette émission inédite est la présence de Thierry, un invité qui témoigne d’une expérience de mort imminente particulièrement marquante. Dans un extrait partagé sur Instagram, Guillaume Pley introduit le sujet en expliquant que deux personnes vont partager leurs vécus autour des phénomènes de décorporation, cette sensation de sortir de son corps et d’observer son propre être de l’extérieur.

Thierry raconte un événement tragique, un crash aérien où sept passagers sur dix ont perdu la vie. Les détails du récit font froid dans le dos. Il évoque les secondes qui précèdent l’impact, avec l’avion qui approche dangereusement d’une colline. « On va se manger la colline. Je mets plein gaz et je tire le manche. Je suis toujours dans les nuages et il y a un voile blanc qui est venu m’envelopper », confie-t-il.

Guillaume Pley, impressionné par ce récit, laisse transparaître son émotion en disant : « Ça me fait des frissons. » Thierry poursuit ensuite son témoignage en décrivant une vision surréaliste : « Je visualise la faucille avec la capuche, la mort qui vient nous chercher, lui ou moi. » Cette image fait référence à la personnification traditionnelle de la mort sous forme de silhouette encapuchonnée portant une faux.

Après cet événement traumatique, Thierry décrit son passage à l’hôpital et une expérience encore plus spectaculaire. En proie à une douleur insoutenable, il explique s’être senti quitter son corps. « J’étais comme un drone qui part. Je vois dehors des âmes, des silhouettes. Mon frère est dans ma chambre et j’ai regardé mon frère devant son frère mort. Mon cœur s’est arrêté en faisant boum », relate-t-il, visiblement ému au point d’interrompre son récit pour s’excuser.

Ce témoignage rare apporte un éclairage direct et personnel sur les expériences de mort imminente, mêlant faits médicaux et perceptions extrasensorielles. L’émission semble conçue pour explorer ces phénomènes souvent rapportés mais difficiles à expliquer, par des témoignages d’une grande intensité dramatique et humaine.

Guillaume Pley toujours dans la tourmente judiciaire

Cette nouvelle diffusion intervient dans un contexte particulièrement sensible pour Guillaume Pley, qui traverse une phase compliquée sur le plan judiciaire. L’animateur fait face à plusieurs enquêtes journalistiques concernant des échanges présumés avec des mineures à une époque où il animait sur NRJ. Ces accusations, publiées dans la presse, ont suscité une grande attention médiatique.

Malgré la gravité des accusations, Guillaume Pley nie fermement tout manquement et clame son innocence. Conformément à cette position, il a déposé plusieurs plaintes en diffamation contre les médias à l’origine de ces révélations, à savoir Les Inrockuptibles, Le Monde ainsi que le youtubeur TPZ, comme l’a rapporté la chaîne BFM.

Maître Jade Dousselin, son avocate, apporte un éclairage important sur les faits. Elle affirme que plusieurs membres de l’équipe de Guillaume Pley avaient accès à ses comptes sur les réseaux sociaux durant sa période sur NRJ. Elle mentionne notamment que quatre appareils différents, dont trois connectés via l’adresse IP de la radio, auraient servi à gérer ses profils sociaux. Cette version suggère une possible responsabilité partagée, ce que contestent fermement plusieurs anciens collaborateurs, dénonçant toute implication dans ces échanges litigieux.

À ce stade, Guillaume Pley demeure présumé innocent, conformément aux principes du droit français. La situation judiciaire demeure en cours, tandis que l’animateur poursuit son activité médiatique avec ses productions sur Legend.