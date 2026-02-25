Guillaume (Mariés au premier regard) alerte sur son ex Sophie et craint une tentative de suicide

Dans un entretien accordé à Sam Zirah pour l’émission En toute intimité, Guillaume, ancien candidat de la neuvième saison de Mariés au premier regard , alerte sur l’état psychologique de son ex-épouse Sophie, estimant que la rupture survenue dès le voyage de noces a eu un impact très négatif et qu’il craignait une possible tentative de suicide.

Dans un entretien accordé à Sam Zirah pour l’émission En toute intimité, Guillaume, ancien candidat de la neuvième saison de Mariés au premier regard, alerte sur l’état psychologique de son ex-épouse Sophie, estimant que la rupture survenue dès le voyage de noces a eu un impact très négatif et qu’il craignait une possible tentative de suicide.

Le couple, issu de l’édition 2025 du programme diffusé sur M6, a vu son union s’effondrer très rapidement. Guillaume revient sur les moments vécus pendant le tournage et le séjour nuptial, décrivant une situation délicate tant sur le plan relationnel que psychologique pour la jeune femme.

Au cours de son échange avec Sam Zirah, le candidat a déclaré avoir alerté la journaliste et la production dès les premiers instants du mariage, en exprimant sa crainte que Sophie « risque de partir en dépression » et qu’il faille « faire attention à la surveiller » pour éviter tout geste irréparable.

Publicité

Guillaume détaille ses inquiétudes et critique la gestion de la production

Guillaume affirme avoir été préoccupé par l’état émotionnel de Sophie dès le début de leur relation télévisée. Il raconte avoir pleuré en confiant ses craintes à une journaliste et à l’équipe de production, estimant que le déroulé du voyage de noces plaçait « deux humains en face » d’une situation difficile sans soutien adapté.

Dans son témoignage, il évoque également la difficulté personnelle d’aborder la rupture dans le cadre télévisé : « Je me sentais pris au piège… il faut que je réussisse à me sortir de là sans blesser Sophie et sans, en plus, passer à l’écran comme le méchant. En préservant mon image. Mon image et puis en préservant aussi la production. J’ai voulu préserver tout le monde. Et en étant trop gentil ben, j’ai été trop con… », confie-t-il.

Il explique avoir tenté de mettre fin à l’histoire avec délicatesse, par peur de provoquer chez Sophie un effondrement psychologique. Selon lui, cette posture a limité sa marge de manœuvre et accentué son sentiment d’impuissance face à la dynamique de l’émission.

Publicité

De son côté, Sophie a donné un entretien à Jeff Lang2VIP en octobre 2025 pour revenir sur son expérience. Elle affirme y avoir perçu rapidement un changement d’attitude chez Guillaume dès la fin des séquences filmées, notant un passage d’une bienveillance apparente à un comportement marqué par la méfiance.