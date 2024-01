Guerre Ukraine – Russie : « c’est un comédien politique », Gbagbo tacle Volodymyr Zelensky

- Publicité-

Le 17 janvier 2024, le PPA-CI a tenu une cérémonie de vœux du nouvel an en l’honneur de son président, Laurent Gbagbo. Durant son allocution, le chef du PPA-CI a examiné en détail les développements récents sur la scène internationale, se concentrant particulièrement sur la crise entre la Russie et l’Ukraine.

Mercredi, l’ancien président ivoirien a commencé par rappeler les origines de cette crise remontant à la Première Guerre mondiale, avec la formation des blocs occidentaux et soviétiques. En effet, le président du PPA-CI a souligné la pertinence du précédent de la crise des missiles de Cuba en 1962-1963 pour comprendre le contexte actuel.

Ensuite, Laurent Gbagbo a exposé la position de la Russie, exprimant son souhait de ne pas voir l’Ukraine, pays frontalier, devenir une base arrière pour le bloc occidental. Il a également évalué le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le qualifiant de « comédien » galvanisé par ses alliés, mais réalise maintenant l’impossibilité de vaincre la Russie.

De plus, le chef du PPA-CI a abordé les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur l’Afrique, mettant en avant la probable hausse des prix des matières premières et son impact sur les économies africaines. En conclusion de son discours, l’ancien président ivoirien a appelé à un dialogue entre la Russie et l’Ukraine, préconisant une résolution pacifique de la crise.