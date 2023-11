Guerre Israël-Hamas: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 10 000 morts

- Publicité-

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé lundi que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza avait franchi le seuil des 10.000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Ce bilan, qui compte à ce jour 10 022 morts, a été annoncé lors d’une conférence de presse à Gaza du porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qidreh, au 30e jour de la guerre. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien affirmé qu’au moins 292 Palestiniens avaient été tués dans la nuit de dimanche à ce lundi dans d’intenses bombardements de l’armée israélienne qu’il a accusée d’avoir « perpétré 19 massacres lors des dernières heures ».

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, la plupart des morts depuis le début de la guerre sont des civils, dont plus de 4 000 enfants. Les bombardements israéliens dans la bande de Gaza sont menés en représailles à une attaque d’une ampleur inédite menée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, Israël affirmant vouloir anéantir le mouvement palestinien qui contrôle le petit territoire palestinien assiégé. La guerre a fait en Israël plus de 1 400 morts, en majorité des civils tués le jour de l’attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé lundi les Etats-Unis d’«encourager» Israël à «tuer et à perpétrer des actes cruels» contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Recevant le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani à Téhéran, Ebrahim Raïssi a une nouvelle fois réclamé un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza. Avec M. Soudani, «nous pensons que les bombardements doivent cesser dès que possible, qu’un cessez-le-feu doit être décrété immédiatement et que l’aide soit apportée au peuple opprimé et fier de Gaza», a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse.