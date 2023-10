Guerre Israël-Hamas : le Bilan des morts à Gaza atteint 1 055 (Ministère Palestinien)

Le nombre de morts dans la bande de Gaza a atteint 1 055, selon le ministère palestinien de la Santé. Cette hausse du bilan fait suite à l’augmentation des bombardements israéliens sur l’enclave palestinienne, qui est contrôlée par le mouvement islamiste Hamas.

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé que « nous avons au moins 1 055 martyrs et 5 184 personnes souffrant de différentes blessures ». Ces chiffres témoignent de l’ampleur de la crise humanitaire en cours dans la région.

L’escalade du conflit entre Israël et le Hamas a eu lieu il y a quatre jours lorsque le Hamas a lancé une offensive majeure contre Israël, entraînant une réponse militaire israélienne significative. Le Hamas accuse Israël d’oppresser le peuple palestinien et de violer les droits humains à Gaza. Mais le mouvement est lui-même accusé de multiples violations des droits de l’Homme dans le territoire, et notamment d’exécutions sommaires, d’enlèvements et de tortures.

- Publicité-

« Plus de 500 cibles » frappées dans la Bande de Gaza

« Plus de 500 cibles » du Hamas au pouvoir à Gaza et du Jihad Islamique palestinien ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans la bande de Gaza, selon l’armée israélienne. Le Hamas annoncera par la suite que 4 otages israéliens ont été tués dans ces bombardements.

Cette nouvelle escalade dans la région souligne la nécessité d’une médiation internationale et d’efforts pour mettre fin aux hostilités et trouver une solution durable au conflit israélo-palestinien.