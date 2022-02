Guerre en Ukraine: Zemmour appelle Macron à envoyer Sarkozy et Védrine en mission de bons offices à Moscou

Le candidat déclaré à la présidentielle française, Eric Zemmour, a appelé ce dimanche, le président Emmanuel Macron à nommer Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine « émissaires de la France pour la paix », pour la résolution du conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine. Les deux émissaires vont, selon la proposition de Zemmour, se rendre à Moscou, pour négocier un cessez-le-feu.

Depuis jeudi, date du lancement de l’opération militaire russe en Ukraine, les nuits sont devenues très agitées pour la communauté internationale. La question du moment s’articule autour de la recherche d’une solution efficace face à l’invasion russe en Ukraine pour que revienne la quiétude. Cette question tant débattue par des hautes personnalités politiques que diplomatiques dans les quatre coins du monde, fait également objet de discussion chez le polémiste Eric Zemmour.

Après avoir appelé le président Macron à se rendre immédiatement en Russie pour négocier le retour à la paix avec la Russie, le candidat de l’extrême droite a adressé une nouvelle lettre au patron de l’Elysée, l’invitant à désigner deux émissaires Français pour une négociation immédiate du cessez-le-feu à Moscou.

Faire entendre la voix de la France

«La France ne peut plus rester attentiste et doit tout mettre en œuvre pour faire cesser cette agression et obtenir la paix le plus rapidement possible», déclare en préambule le candidat, qui estime que le chef de l’État n’est «pas encore parvenu à faire entendre la voix de la France». Pour ce faire, il lui demande donc de «désigner aujourd’hui deux émissaires de la France pour la paix». Et suggère les noms de Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine.

«Tous deux ont incarné sur le plan international la France comme puissance indépendante et d’équilibre», justifie-t-il. L’un, ancien chef d’État de droite, a obtenu un cessez-le-feu durant le conflit entre la Russie et la Géorgie en 2008. Tandis que l’autre, socialiste, a été ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002 et conseiller diplomatique. «Tous deux sont respectés par les belligérants, par les Ukrainiens comme par les Russes, par les Européens comme par les Américains. Tous deux ont l’expérience de la diplomatie et des médiations», poursuit-il encore.

Deux émissaires Français à Moscou et Kiev

Le but, pour Éric Zemmour : que ces deux figures se rendent «au plus vite» à Moscou et Kiev pour «obtenir un cessez-le-feu et le début des négociations de paix». «Il est urgent que la France retrouve son rôle international et que sa voix soit de nouveau écoutée dans le monde afin d’aboutir à la paix nécessaire et vitale pour notre continent», conclut-il.

Au lendemain du déclenchement de l’opération militaire de la Russie en Ukraine, Emmanuel Macron a reçu vendredi, ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Les échanges ont porté sur la situation en Ukraine. Ce dimanche, la situation reste critique avec des combats qui font rage à Kiev et des milliers de déplacés ukrainiens qui se refugient dans les pays voisins, notamment la Pologne.