Guerre en Ukraine: Zelensky dans le Donbass, près du front

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Sloviansk, dans le Donbass ukrainien, à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout, principal champ de bataille de la région, a indiqué la présidence sur les réseaux sociaux.

Le président ukrainien a diffusé plusieurs vidéos de sa visite dans la région orientale du Donbass, au lendemain d’une visite que Vladimir Poutine aurait effectuée sur le pont reliant la Russie à la Crimée.

Dans la vidéo filmée devant l’entrée de la ville de Sloviansk, le chef de l’État ukrainien a salué du « fond de (son) cœur » les militaires de son pays à l’occasion du Jour des forces armées, célébré ce mardi.

« L’est de l’Ukraine est l’axe [du front] le plus difficile. Merci pour votre résilience », a-t-il déclaré, s’adressant à des militaires à l’occasion de la Journée des forces armées. Dans une autre vidéo réalisée à l’entrée de Sloviansk, le chef de l’Etat a rendu hommage à « tous ceux qui ont donné leur vie à l’Ukraine ». Non loin de là, dans le bastion prorusse de Donetsk, six civils ont été tués par des frappes ukrainiennes, selon les autorités locales.

En effet, un responsable nommé par Moscou à Donetsk suite à l’annexion de la région par la Russie fin septembre, a indiqué sur Télégram qu’au moins six personnes avaient été tuées dans un bombardement sur la ville, dans l’est de l’Ukraine. « Le nombre de blessés est en cours d’évaluation », a ajouté Alexeï Koulemzine, qui occupe la fonction de « maire ».