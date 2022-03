Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelesnky accuse Moscou d’avoir attaqué le couloir humanitaire menant vers Marioupol

Selon l’Ukraine, plus de 12 000 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un bilan qui pourrait toutefois s’avérer extrêmement gonflé. La Russie n’a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés.

Le bureau ukrainien des Droits de l’homme, organe appartenant à l’ONU dresse un bilan de « 549 personnes tuées, dont 41 enfants [et] 957 blessées, dont 52 enfants » entre le 24 février et le 9 mars. Mais selon l’organisation, les chiffres sont « considérablement plus élevés ».

