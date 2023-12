Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky met en garde contre un retour de Trump

- Publicité-

Un retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait avoir un « fort impact » sur la guerre en Ukraine, a prévenu ce mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à moins d’un an de la présidentielle américaine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu mardi que « personne » ne pouvait prédire la date de la fin de la guerre contre la Russie tout en assurant, malgré les signes d’effritement du soutien occidental, que les Etats-Unis ne « trahiraient pas » l’Ukraine. Le dirigeant a tenu une conférence de presse pour faire le bilan d’une année difficile, marquée par l’espoir déçu d’une grande contre-offensive, suivi de l’effritement du soutien occidental et de la pression accrue de la Russie sur le front.

Face à une pénurie de soldats sur le front, l’armée ukrainienne a proposé de mobiliser « 450 000 à 500 000 personnes », a-t-il indiqué, chiffre énorme pour ce pays. Il a dit n’avoir pas encore donné son accord, disant avoir besoin de « davantage d’arguments soutenant cette idée ». Plus particulièrement, M. Zelensky s’est dit opposé à toute mobilisation de femmes, mais a indiqué qu’il pourrait soutenir la baisse de l’âge minimum de mobilisation des hommes de 27 ans actuellement à 25.

Donald Trump, une «personnalité différente» de Joe Biden

Un retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait avoir un «fort impact» sur la guerre en Ukraine, a prévenu mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à moins d’un an de la présidentielle américaine. «Si la politique du prochain président, quel qu’il soit, est différente à l’égard de l’Ukraine, plus froide, ou plus économique, alors je pense que ces signaux auront un impact très fort sur le cours de la guerre», a-t-il déclaré lors de sa grande conférence de presse annuelle.

Quelques instants plus tôt, M. Zelensky a estimé Donald Trump avait une «personnalité différente» de Joe Biden et allait donc mener «une politique différente». Il a cependant espéré que les grandes lignes de la politique officielle de Washington et son soutien de Kiev n’allaient pas changer.

La présidentielle américaine est prévue début novembre 2024 et de nombreux observateurs y voient déjà un scrutin clé pour le soutien occidental à l’Ukraine. «Tout dirigeant a une influence sur sa société et sur les actions de son gouvernement», a encore noté Volodymyr Zelensky.