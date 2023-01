Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky en larmes aux funérailles de son ministre de l’Intérieur

Le président Zelensky et sa femme Olena Zelenska étaient très émus aux funérailles du ministre de l’Intérieur Denys Monastyrsky et des sept autres responsables décédés dans le crash d’hélicoptère.

Sept cercueils des victimes d’un crash d’hélicoptère, parmi lesquelles le ministre de l’Intérieur ukrainien, ont été posés soigneusement samedi dans le hall d’un bâtiment du centre de Kiev par des militaires en tenue de cérémonie au son d’une trompette, tandis que le pays entier leur rendait hommage. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et son épouse, Olena Zelenska, ont assisté à la cérémonie de funérailles de ces hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur, décédés dans un accident d’hélicoptère le mercredi 18 janvier.

Funeral for late interior minister, other victims of Jan. 18 helicopter crash takes place in Kyiv.



Top officials, including President Volodymyr Zelensky and his wife, Olena, attended the funeral, offering condolences to the relatives of the crash victims.



Zelensky et son épouse ont déposé des fleurs sur sept cercueils drapés du drapeau de l’Ukraine et se sont adressés aux familles. Malgré les caméras du monde entier braquées sur lui, Volodymyr Zelensky n’a pu retenir ses larmes. Ministre de l’Intérieur, Denys Monastyrsky était surtout un des plus proches du président ukrainien.

This video published by President Zelensky shows the funeral ceremony for late Interior Minister Denys Monastyrsky and other ministry employees who were killed in the Jan. 18 helicopter crash near Kyiv.



Le ministre de l’Intérieur est le plus haut responsable ukrainien tué depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’hélicoptère s’est crashé sur un jardin d’enfants de Kyiv mercredi tuant 18 personnes au total.

Pour Zelensky, cet accident n’en était pas un. « Il n’y a pas d’accident en temps de guerre », avait-il expliqué jeudi rejetant la faute sur Vladimir Poutine et l’invasion russe en Ukraine. « L’enquête est en cours. Il existe plusieurs théories et je ne suis pas autorisé à en parler tant que l’enquête n’est pas terminée », avait-il aussi ajouté.