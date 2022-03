Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky a survécu à trois tentatives d’assassinat en une semaine

De nombreux mercenaires de ce groupe auraient déjà été éliminés. « Le risque d’une telle opération serait très élevé et Wagner s’apprêterait à subir des pertes. (…) Une telle tâche serait probablement leur plus grande opération à ce jour, ayant déjà mené des opérations obscures dans pas moins de 12 pays à travers le monde », détaille une source au Times.

Des actions qui n’ont pas abouti grâce à des éléments infiltrés du FSB, les services russes de renseignement, qui auraient fourni des informations aux Ukrainiens. « Je peux dire que nous avons reçu des informations du FSB, qui ne veut pas participer à cette guerre sanglante. Et grâce à cela, le groupe d’élite de Kadyrovtsy a été détruit, celui qui venait ici pour éliminer notre président », a expliqué à la télévision ukrainienne Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense.

Pendant que les troupes russes se retrouvent face à une résistance que le Kremlin avait vraisemblablement sous-estimée, le président ukrainien est une cible très recherchée. Sa communication depuis le début de la guerre est omniprésente et régulière sur les réseaux sociaux. Mais depuis plusieurs jours, Volodymyr Zelensky, 44 ans, a cessé de faire des vidéos en pleine rue. Une mesure de sécurité pour éviter d’être facilement localisé. Car selon le quotidien anglais The Times, le président ukrainien a échappé à trois tentatives d’assassinat en l’espace d’une semaine.

