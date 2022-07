Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelenskiy commandite un audit du service de sécurité

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu’un audit du service de sécurité ukrainien était en cours et que 28 fonctionnaires pourraient être licenciés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a élargi lundi l’enquête sur ses services de sécurité, déclarant que 28 fonctionnaires supplémentaires pourraient être suspendus, un jour après avoir mis sur la touche deux hauts fonctionnaires accusés de ne pas avoir réussi à éliminer les collaborateurs russes. Dans son allocution vidéo nocturne de lundi, M. Zelenskyy a déclaré qu’un « audit du personnel » du Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) était en cours et que le licenciement de 28 fonctionnaires était envisagé.

« Différents niveaux, différents domaines d’intervention. Mais les raisons sont similaires : des résultats de travail insatisfaisants », a déclaré M. Zelenskyy. Cette décision intervient un jour après que M. Zelenskyy a annoncé la suspension du chef de la sécurité du pays, Ivan Bakanov, et du procureur général Iryna Venediktova, dans l’attente d’un examen plus approfondi de leur éventuelle révocation.

President Volodymyr Zelenskiy said an audit of Ukraine's security service was underway and could see 28 officials dismissed pic.twitter.com/4wAaKXstST