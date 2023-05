Guerre en Ukraine: un journaliste français tué dans une frappe de roquettes

- Publicité-

Arman Soldin, journaliste à l’Agence France-Presse (AFP), a été tué ce mardi 9 mai dans l’après-midi, lors d’une attaque de roquettes Grad dans l’est de l’Ukraine.

Le coordinateur vidéo de l’AFP en Ukraine, Arman Soldin, a été tué mardi après-midi lors d’une attaque de roquettes Grad dans l’est de l’Ukraine, selon des journalistes de l’AFP l’accompagnant. Le bombardement a eu lieu vers 16 h 30 locales (13 h 30 GMT) dans les environs de Tchassiv Iar, localité ukrainienne à proximité de Bakhmout, qui est visée quotidiennement par les forces russes.

« Nous sommes dévastés d’apprendre la mort du journaliste vidéo de l’AFP Arman Soldin dans l’est de l’Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches » a écrit l’AFP sur Twitter, accompagné d’une photo du journaliste.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry