Guerre en Ukraine : selon la CIA, la Chine envisage d’envoyer des armes à la Russie

William Burns, le directeur de la CIA, s’est dit convaincu ce dimanche que « les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal » à la Russie.

C’est le sujet qui inquiète les Occidentaux depuis plusieurs semaines. Et si la Chine venait apporter son aide à la Russie dans sa guerre en Ukraine en lui livrant, notamment, des armes ? Un scénario que n’écarte pas le directeur de la CIA. Dans une interview à la chaîne CBS, diffusée dimanche 26 février, William Burns s’est dit « convaincu » que Pékin envisage de fournir un soutien militaire à Moscou.

« Nous sommes convaincus du fait que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal » à la Russie, a déclaré William Burns. Mais, a-t-il ajouté, « nous n’avons pas constaté qu’une décision définitive ait été prise » et « nous n’avons pas constaté de preuves qu’ils aient livré » des armes à Moscou.

De « sérieuses complications »

Depuis une semaine, Washington accuse Pékin de vouloir appuyer l’offensive russe, ce qu’ont plusieurs fois démenti les autorités chinoises. Plusieurs médias américains ont avancé que l’Empire du milieu pourrait livrer à son allier des drones et des munitions, tandis que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en a directement fait part au plus haut diplomate chinois Wang Yi lors d’une rencontre tendue samedi dernier à Munich en marge d’une conférence sur la sécurité. Washington estime que la Chine fournit déjà du matériel non létal à la Russie via des entreprises chinoises.

De son côté, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a assuré dimanche sur CNN que les États-Unis restaient « vigilants » à cet égard et réaffirmé la mise en garde de Washington à Pékin contre les « conséquences » d’une telle fourniture d’armes. « Nous allons continuer à envoyer un message de fermeté selon lequel envoyer de l’aide militaire à la Russie en ce moment (…) serait une grave erreur et la Chine devrait ne pas y prendre part », a-t-il dit. Selon lui, la guerre en Ukraine pose de « sérieuses complications » pour les Chinois, mais si Pékin décidait de franchir le pas et de fournir des armes à Moscou, cela engendrerait de « vrais coûts » pour elle.