Dans une conversation divulguée par le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a demandé au conglomérat d’État Rostec d’augmenter la production d’armes, en mettant particulièrement l’accent sur les drones et les chars T-90.

Le chef d’État russe, Vladimir Poutine, a été entendu dans une conversation retranscrite par le Kremlin, en train de solliciter une intensification de la production d’armes par le conglomérat d’État Rostec. Lors de cet échange avec Sergueï Tchemezov, ancien membre du KGB et actuel directeur général de Rostec, Poutine a exprimé son désir de voir une accélération de la fabrication de drones et de chars T-90. « Les fabricants m’ont promis d’augmenter leur production. Ils tiennent leur promesse, mais il est nécessaire d’augmenter encore la production », a insisté Poutine, tout en se référant aux drones FPV et Lancet.

Ces déclarations surviennent dans un contexte géopolitique tendu, où la Russie cherche à renforcer sa position sur la scène internationale. Les drones et les chars T-90, réputés pour leurs capacités avancées, sont considérés comme des atouts stratégiques qui pourraient potentiellement renforcer la position de la Russie dans les conflits régionaux.

Parallèlement à cette requête concernant la production d’armes, Poutine a également pris le temps de mettre en avant les réalisations technologiques de NtechLab, une entreprise russe de reconnaissance faciale. Il a affirmé que le système de reconnaissance faciale développé par NtechLab était « le plus précis du monde », et que cela était essentiel dans le contexte actuel de menaces terroristes. Le système, lancé pour la première fois lors de la Coupe du monde de football en Russie en 2018, serait actuellement utilisé dans trente-six pays, y compris pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

La conversation entre Vladimir Poutine et Sergueï Tchemezov met en lumière les ambitions de la Russie en matière de renforcement de sa capacité militaire et technologique. Alors que le pays continue de développer des technologies de pointe dans des domaines tels que la reconnaissance faciale, il reste à voir comment ces avancées seront perçues sur la scène internationale. Les appels à une augmentation de la production d’armes soulèvent également des questions quant à l’impact que cela pourrait avoir sur l’équilibre géopolitique mondial et la stabilité régionale.