Guerre en Ukraine : Poutine lance de nouveaux navires de guerre dont un sous-marin

Le président russe Vladimir Poutine a participé jeudi à distance, à la mise en service de plusieurs navires de guerre, dont le Généralissime Souvorov.

Le président russe Vladimir Poutine a participé jeudi à la cérémonie de mise en service de plusieurs nouveaux navires de guerre (dont un sous-marin pouvant emporter des missiles nucléaires), jurant d’en produire plus encore et vantant les capacités de sa flotte. Le maître du Kremlin, qui évite de participer à des engagements publics depuis la pandémie du Covid-19, a donné jeudi par visioconférence, le signal pour hisser le drapeau russe sur les nouveaux bâtiments.

Parmi eux, le sous-marin Généralissime Souvorov, un sous-marin nucléaire capable de lancer des missiles atomiques balistiques. Un autre navire de cette même classe Boreï A, l’Empereur Alexandre III, a lui été inauguré et devrait prochainement entamer des essais en mer. « J’insiste sur le fait que nous allons accélérer et augmenter le volume de la construction de navires de différents types, les équiper des systèmes d’armement les plus modernes, a lâché le président russe. En un mot, il s’agit de tout faire pour assurer la sécurité de la Russie, nos intérêts nationaux sur les océans du monde. »

Depuis près de 23 ans au pouvoir, Vladimir Poutine a fait de la reconstruction de son armée une priorité après son marasme dans les années 1990 à la suite de la chute de l’URSS. Il a doté les forces armées de missiles ultramodernes, certains hypersoniques, de nouveaux navires et de blindés notamment. Mais ces projets souvent très chers, prennent beaucoup de retard et ont été minés par les problèmes techniques mais aussi la corruption.