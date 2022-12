Guerre en Ukraine: Poutine évoque à nouveau, l’arme nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre ce mercredi que la Russie n’utiliserait pas l’arme nucléaire en premier, mais uniquement « en réponse » à une éventuelle frappe ennemie de ce type sur son territoire.

Le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé devant son Conseil des droits de l’homme ce mercredi. Dans son discours, le patron du Kremlin a déclaré que « l’opération spéciale en Ukraine est un long processus ».

Dans sa suite, Poutine est revenu sur l’utilisation d’armes nucléaire. « Nous considérions les armes de destruction massive, l’arme nucléaire, comme un moyen de défense. (Y recourir) est construit autour de ce qu’on appelle la ‘frappe en représailles’: si on nous frappe, on frappe en réponse », a-t-il déclaré, ajoutant que « la menace d’une guerre nucléaire grandit ».

“We are not crazy, we know what nuclear weapons are," Putin told his Human Rights Council on Wednesday. "We are not going to brandish them like a razor … but of course, we’re aware of the fact that we have them.” https://t.co/d7pnL7NVVd