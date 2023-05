Guerre en Ukraine: Poutine et Zelensky acceptent recevoir la mission de paix des chefs d’État africains

- Publicité-

Une mission de paix menée par six dirigeants africains partira « dès que possible » en Ukraine et en Russie pour tenter de « trouver une solution pacifique au conflit dévastateur », a annoncé mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont « accepté de recevoir la mission et les chefs d’État africains, à Moscou et à Kiev », a déclaré M. Ramaphosa lors d’une conférence de presse au Cap.

« J’ai convenu avec le président Poutine et le président Zelensky de commencer à préparer les engagements avec les chefs d’État africains », a-t-il poursuivi. La mission inclura, outre l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie, le Congo, l’Ouganda et l’Egypte. Les pays africains ont été moins unanimes que les grandes puissances occidentales à dénoncer l’invasion russe de l’Ukraine de février 2022. Des pays comme le Sénégal et l’Afrique du Sud se sont ainsi abstenus à l’ONU lors du vote d’une résolution la condamnant.

M. Ramaphosa, qui a précisé s’être entretenu au cours du weekend avec ses homologues russe et ukrainien lors d‘ »appels téléphoniques séparés », a dit espérer « des échanges soutenus avec les deux dirigeants » au cours de la mission. La veille, M. Ramaphosa s’était indigné que Pretoria subisse des « pressions extraordinaires » pour choisir son camp. Proche du Kremlin depuis l’époque de la lutte contre l’apartheid, l’Afrique du Sud a toujours refusé de condamner l’invasion de l’Ukraine, affirmant rester « neutre » et vouloir privilégier le dialogue.