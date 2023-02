Guerre en Ukraine: plusieurs drones abattus en Russie, dont un près de Moscou

Plusieurs incidents ayant impliqué des drones se sont produits ces derniers mois sur le territoire russe, parfois très loin du front en Ukraine, mais c’est la première fois qu’un tel signalement a lieu dans la région de la capitale.

Un drone s’est écrasé mardi à une centaine de kilomètres de Moscou, non loin d’une station de compression de gaz, ont annoncé les autorités, ajoutant que trois autres appareils de ce type avaient été abattus ailleurs en Russie. Plusieurs incidents ayant impliqué des drones se sont produits ces derniers mois sur le territoire russe, parfois très loin du front en Ukraine, mais c’est la première fois qu’un tel signalement a lieu dans la région de la capitale.

Le gouverneur de cette région, Andreï Vorobiov, a déclaré qu’un drone était tombé près de la localité de Goubastovo, à environ 100 kilomètres au sud-est de la capitale. « La cible était probablement une installation civile qui n’a pas été endommagée », a-t-il écrit sur Telegram. Il n’a pas donné plus de précisions mais le village de Goubastovo est situé à proximité d’une station de compression du géant gazier Gazprom. « Il n’y a pas de victimes, ni de destructions au sol », a ajouté Andreï Vorobiov, tout en soulignant que les services de sécurité (FSB) et d’autres « organes compétents » géraient la situation.

Ukrainian UJ-22 drone crashed near Gazprom compressor station just south east from Moscow this morning. It has an autonomous flight range of 800km and can carry 15-20kg payload pic.twitter.com/mP0TCcpzuH