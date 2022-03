Guerre en Ukraine: plus de 16 000 mercenaires déjà recrutés selon Volodymyr Zelensky

Le décret stipule que la décision présidentielle ne s’appliquait pas aux citoyens russes. Le 27 février dernier, Zelensky a appelé les citoyens du monde et les amis de l’Ukraine à participer à la défense de l’Ukraine et de l’Europe contre « l’agression russe ».

Zelensky a déclaré, lors d’un discours au peuple, ce jeudi, que de véritables partenaires et amis envoient quotidiennement des aides pour contribuer à la défense de l’Ukraine. « 16 000 combattants étrangers volontaires viendront en aide à l’Ukraine. Le premier convoi est sur le point d’arriver dans le pays », a-t-il ajouté. Le président ukrainien a affirmé qu’« ils viennent protéger notre liberté et nos vies ».

Pendant que l’armée russe poursuit son assaut, l’Occident s’implique de plus en plus dans le conflit. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé que 16 000 combattants étrangers se sont portés volontaires pour venir combattre à leurs côtés.

