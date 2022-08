Guerre en Ukraine: Moscou assure qu’il n’utilisera l’arme nucléaire qu’en cas « d’urgence »

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré ce jeudi que la Russie n’utiliserait son arsenal nucléaire que dans « des circonstances d’urgence » et qu’elle n’avait aucun intérêt à entrer en confrontation directe avec l’Otan et les Etats-Unis.

S’exprimant lors d’un point de presse, Ivan Netchaïev, porte-parole du ministère, a déclaré que l’arme nucléaire ne serait utilisée que comme mesure de « riposte ». Mardi, le ministre russe de la Défense avait assuré que Moscou n’avait « pas besoin » d’utiliser l’arme nucléaire dans le cadre de son invasion de l’Ukraine. Il a également qualifié de « mensonges absolus » les informations de presse selon lesquelles son pays pourrait déployer des armes nucléaires ou chimiques dans le conflit en cours.

De nouvelles frappes russes sur Kharkiv

Les frappes russes se sont intensifiées dans le nord-est de l’Ukraine mercredi 17 au soir et jeudi 18 août, notamment à Kharkiv : au moins quatre morts et vingt blessés jeudi matin, après sept personnes le soir, selon les Ukrainiens. « La nuit dernière et ce matin ont été les moments les plus tragiques à Kharkiv depuis le début de la guerre », a déclaré son maire, Igor Terekhov, signalant que vendredi serait une journée de deuil en hommage aux victimes

Située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, cette cité, la deuxième plus grande d’Ukraine, est régulièrement pilonnée par les soldats russes, qui n’ont jamais réussi à s’en emparer. Des centaines de civils ont été tués dans cette région, selon les autorités. Dans le sud, une personne et morte et deux autres ont été blessées et hospitalisées après une frappe à Mykolaïv, a annoncé son maire, Oleksandr Senkevytch. Sur le front diplomatique, Antonio Guterres est arrivé mercredi en Ukraine, a déclaré dans la soirée M. Zelensky.