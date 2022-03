Guerre en Ukraine: Macron réagit au décès du journaliste américain Brent Renaud

Les autorités ukrainiennes accusent leurs ennemis russes d’avoir tiré sur les journalistes, mais l’origine des tirs était difficile à établir dans l’immédiat. Après son Angélus ce dimanche, le Pape François a réitéré sa ferme condamnation de ce qu’il qualifie de la « barbarie » qui consiste à tuer des enfants et des civils, ajoutant : «Au nom de Dieu… arrêtez ce massacre.». Le pape François appelle ainsi, à la fin du «massacre» et de «l’attaque armée inacceptable» en Ukraine, envahie par des troupes russes depuis le 24 février.

Ce dimanche, un journaliste américain a été tué et un autre blessé, alors qu’il exerçaient leur métier de journalisme à quelques kilomètres de Kiev, la capitale de l’Ukraine. Selon le « Kyiv Post », le correspondant du « New York Times » Brent Renaud aurait été tué par balle à Irpin, et un autre journaliste, blessé. Les deux hommes ont été touchés alors qu’ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à l’AFP Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes.

« Nous pensons à tous ces journalistes animés par le courage et un idéal : la liberté d’informer. Elle est fondamentale pour nos démocraties », a martelé le patron de l’Hexagone qui est très engagé pour une résolution pacifique de la crise en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.