Guerre en Ukraine: l’Union Européenne impose de nouvelles sanctions à la Russie

D’après elle, Moscou a confirmé son accord pour respecter une trêve de 9 heures à 21 heures locales autour de six zones frappées par les combats: des couloirs ont notamment été définis pour évacuer les civils depuis Energodar vers Zaporojie (sud), de Izioum à Lozova (est) et de Soumy à Poltava (nord-est), où un corridor avait déjà permis l’évacuation de milliers de civils mardi. Plusieurs couloirs doivent également être instaurés pour évacuer vers Kiev les civils depuis plusieurs villes violemment bombardées à l’ouest de la capitale, dont Boutcha, Irpin et Gostomel.

Réunis à Bruxelles, les représentants des Etats membres de l’Union Européenne ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont en effet, décidé d’adopter de nouvelles sanctions contre la Russie et la Biélorussie. Les nouvelles restrictions annoncées ciblent le secteur maritime, les cryptomonnaies. Les 27 pays membres de l’UE ont également ajouté des dirigeants et oligarques russes à leur liste noire.

